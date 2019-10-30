“Это незаконное формирование”: Сивохо жестко прошелся по Нацкорпусу

Сивохо заявил, что Нацкорпус - незаконное вооруженное формирование.

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал Нацкорпус. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами после форума Re:Think в Мариуполе, передают Вести.

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Сивохо прокомментировал ситуацию на Донбассе, а также вопрос разведения сил в Золотом. В ходе обсуждения Сивохо раскритиковал действия Нацкорпуса, который остался в Золотом вопреки разведению сил.

А вот что за ситуация сейчас с Нацкорпусом, я не в курсе. Хотите мое мнение? Это незаконное вооруженное формирование! ... Надеюсь, это начало большого пути. Иначе я бы не делал того, что делаю. Мы хотим, чтобы не только территории, но и люди вернулись - это для меня главное, - сказал Сивохо.

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Напомним, местные жители поддерживают разведение сил в Петровском. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал ситуацию в Петровском, где планируется разведение сил.

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