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“Это незаконное формирование”: Сивохо жестко прошелся по Нацкорпусу

Комментариев: 6
Сивохо заявил, что Нацкорпус - незаконное вооруженное формирование.
“Это незаконное формирование”: Сивохо жестко прошелся по Нацкорпусу
Фейсбук Сергея Сивохо

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо раскритиковал Нацкорпус. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами после форума Re:Think в Мариуполе, передают Вести.

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Сивохо прокомментировал ситуацию на Донбассе, а также вопрос разведения сил в Золотом. В ходе обсуждения Сивохо раскритиковал действия Нацкорпуса, который остался в Золотом вопреки разведению сил.

А вот что за ситуация сейчас с Нацкорпусом, я не в курсе. Хотите мое мнение? Это незаконное вооруженное формирование! ... Надеюсь, это начало большого пути. Иначе я бы не делал того, что делаю. Мы хотим, чтобы не только территории, но и люди вернулись - это для меня главное, - сказал Сивохо.

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Напомним, местные жители поддерживают разведение сил в Петровском. Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал ситуацию в Петровском, где планируется разведение сил. 

 

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Теги: Сивохо, Нацкорпус, незаконное формирование, критика
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Комментариев (6)
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LifeStriker    30.10.2019, 13:35
Оценка:  +3
LifeStriker
Сказал сепар который двумя руками агитировал за Януковича !!! Похоже к власти пришли ЗеБилы Сепары которые сдают страну без боя!
Колишній-східняк    30.10.2019, 13:19
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Если бы не эти "незаконные формирования", то и страны этой уже бы не было. Пусть сивоха это как-то усвоит.
Da-Gabon    30.10.2019, 13:24
Оценка:  +2
Da-Gabon
Так с ними ЭТА Украина есть, а ТОЙ уже нету. Благодаря им и не будет.
Хулиганка*    30.10.2019, 13:27
Оценка:  -5
Хулиганка*
Была бы страна мирная, мощная, с Крымом и Донбассом, если бы не эти майданутые мрази. Если ьы не знал, то, Азов это не армия, это скакуны с майдана....По их вине - нет государственности.
Хулиганка*    30.10.2019, 13:18
Оценка:  -6
Хулиганка*
Сча, Конгресс приравняет их к ИГИЛ и можно этот проект закрывать... И это правильно.
tamarakoren    30.10.2019, 13:59
Оценка:  0
tamarakoren
впечатление что ты сбежал/а с психдиспансера.Бред на бреде! Вернись домой,в семью,в психушку,наконец))
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