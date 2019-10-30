Закрыть больничный можно будет без похода к врачу – Дубилет

Больничные листы станут электронными, что упростит их закрытие, но усложнит подделку.

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Кабинет министров работает над переводом больничных листов в электронную форму. В перспективе это позволит украинцам не ходить повторно в поликлинику, чтобы закрыть больничный. Это можно будет сделать онлайн. Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью “Экономической правде“.

Полностью перевести их в электронную форму на этом этапе не удастся. Но мы сможем сделать электронный учет этих больничных и за счет этого избавимся от такого явления, как подделка больничных, - сообщил Дубилет.

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По его словам, ежегодно и работодатели, и государство тратят большие средства на выплаты по поддельным больничным. После введения электронного реестра больничных подделать их будет сложнее, а процесс получения больничного станет прозрачным.

Приятный бонус для украинцев будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого идти не нужно. Ты сможешь позвонить врачу и сказать: “Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу“, - пояснил министр.

Напомним, в правительстве планируют отменить ряд медицинских справок. В частности могут исчезнуть справки, которые требуются при найме на работу или для посещения бассейнов.

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