В Агентстве по розыску активов исчез массив документов
Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, заявляет об исчезновении массива документов.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА..
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“28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА. Эти документы касаются управления арестованным имуществом“, - говорится в сообщении.
Из-за исчезновения документов 29 октября начали дисциплинарные производства, отстранили некоторых сотрудников АРМА от выполнения служебных обязанностей и начали служебное расследование.
В агентстве уточнили, что, если потеря документов подтвердится, то об этом сообщат в правоохранительные органы.
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В АРМА отметили, что в настоящее время в агентстве проходит аудит, и предположили, что документы могли скрыть определенные лица, чтобы создать искусственные препятствия деятельности агентства и дискредитировать его перед органами контроля и аудита.
Как сообщалось, в мае АРМА определило победителя конкурса на управителя резиденции “Межигорье“.
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