Нардепов могут заставить ежегодно проходить полиграф

В раде зарегистрировали законопроект о полиграфе.

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Народный депутат Украины от “Слуги народа” Александр Качура предложил Верховной Раде законопроект, который обязывает народных избранников проходить детектор лжи ежегодно.

Об этом нардеп рассказал на своей странице в Facebook.

Возвращаясь к правде. Мною был зарегистрирован законопроект под номером 2326, который будет регулировать честность и правдивость народных депутатов Украины. Для каждого депутата станет обязанностью прохождение теста на полиграфе каждый год. Необходимо ввести норму Закона о предоставлении медицинской справки о состоянии здоровья и заключении экспертом-полиграфологом, а именно: проведение добровольных предварительных психиатрических, наркологических осмотров и психофизиологического опроса с применением полиграфа кандидата в народные депутаты Украины, - заявил нардеп.

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Качура напомнил, что должность нардепа подразумевает высокий уровень коррумпированности. Поэтому, во имя справедливости, каждый нардеп должен проходить полиграф раз в год.

Эта проверка позволит выявлять среди народных депутатов Украины тех, недобросовестно исполняют свои обязанности, - добавил Качура.

Напомним, “Слуги народа” согласились не ходить на российские каналы. Народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук рассказала, что на заседании фракции не было “никакой секретности и скандальности”.

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