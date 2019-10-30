В Раде чуть не подрались нардепы Тищенко и Скорик

Конфликт произошел из-за отклонения постановления о создании ВСК по трагическим событиям в Одессе.

Во время конфликта Николай Скорик толкнул нардепа от Слуги народа Николая Тищенко Скриншот

В Верховной Раде сегодня, 30 октября, произошла потасовка. Причина конфликта – возмущения нардепа от ОПЗЖ Николая Скорика по поводу отклонения постановления о создании ВСК по трагическим событиям в Одессе.

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Первый зам главы ВР Руслан Стефанчук призвал депутатов к завершению конфликта. В ином случае заседание было бы закрыто.

“Я прошу докладчика остановиться. Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию. Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание“, - подчеркнул Стефанчук.

Ранее сообщалось о том, что нардепа поймали на переписке с проституткой.

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