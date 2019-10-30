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В Раде чуть не подрались нардепы Тищенко и Скорик

Комментариев: 4
Конфликт произошел из-за отклонения постановления о создании ВСК по трагическим событиям в Одессе.
Во время конфликта Николай Скорик толкнул нардепа от Слуги народа Николая Тищенко
Во время конфликта Николай Скорик толкнул нардепа от Слуги народа Николая Тищенко
Скриншот

В Верховной Раде сегодня, 30 октября, произошла потасовка. Причина конфликта – возмущения нардепа от ОПЗЖ Николая Скорика по поводу отклонения постановления о создании ВСК по трагическим событиям в Одессе.

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Первый зам главы ВР Руслан Стефанчук призвал депутатов к завершению конфликта. В ином случае заседание было бы закрыто.

“Я прошу докладчика остановиться. Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию. Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание“, - подчеркнул Стефанчук.

Ранее сообщалось о том, что нардепа поймали на переписке с проституткой.

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Теги: Верховная Рада, Тищенко, Скорик, потасовка
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Комментариев (5)
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foster12    30.10.2019, 13:38
Оценка:  +2
foster12
Та Скорик еще та тварь....
LERMI_    30.10.2019, 13:32
Оценка:  +3
LERMI_
Один в партії сепаров, інший в партії дол.бойобів ! Шо то ху.йня шо ето х.уйня вообщем ето обе две х.уйні!
Хулиганка*    30.10.2019, 13:25
Оценка:  -6
Хулиганка*
боятся правды, мрази....
Путин_xyйло    30.10.2019, 13:37
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Ты для себя "правду" уже решила. И без расследований.
LERMI_    30.10.2019, 13:44
Оценка:  +1
LERMI_
вона просто з х.уйлостану!
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