В Раде чуть не подрались нардепы Тищенко и Скорик
В Верховной Раде сегодня, 30 октября, произошла потасовка. Причина конфликта – возмущения нардепа от ОПЗЖ Николая Скорика по поводу отклонения постановления о создании ВСК по трагическим событиям в Одессе.
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Первый зам главы ВР Руслан Стефанчук призвал депутатов к завершению конфликта. В ином случае заседание было бы закрыто.
“Я прошу докладчика остановиться. Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию. Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание“, - подчеркнул Стефанчук.
Ранее сообщалось о том, что нардепа поймали на переписке с проституткой.
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