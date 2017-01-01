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В Киеве отчим полгода развращал 6-летнего мальчика

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Мужчина под предлогом купания ребенка систематически совершал развратные действия по отношению к малолетнему сыну своей сожительницы.
Извращенец полгода издевался над мальчиком
Извращенец полгода издевался над мальчиком
zakarpatpost.net
В Киеве педофил развращал 6-летнего мальчика, за что ему грозит срок от 5 до 8 лет, сообщили 30 октября в пресс-службе столичной прокуратуры.
 
Киевской местной прокуратурой №9 направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины по факту развращения 6-летнего мальчика, - говорится в сообщении. 
 
Как установило следствие, мужчина в течение почти полгода, проживая в это время вместе с матерью малолетнего мальчика, под предлогом купания ребенка, руководствуясь сексуальным побуждением, систематически совершал развратные действия в отношении малолетнего, которые причиняли, в том числе, и физическую боль ребенку. 
 
Обвинительный акт по ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка) направлен в Соломенский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.
 
Напомним, в Херсоне маньяк изнасиловал и задушил женщину. Преступника нашли благодаря камерам наблюдения.
 

 

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Теги: Киев, секс, суд, прокуратура, педофилы, насилие
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