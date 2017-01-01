Украина не может выплачивать пенсии в ОРДЛО – Коляда

Пока власть будет работать над упрощением процедуры выплат на подконтрольных территориях.

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Украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированных территориях из-за невозможности вести там законную деятельность. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, пишет Цензор.НЕТ.

Пока украинская власть на оккупированной территории не в состоянии выплачивать пенсии, так как она является оккупированной. Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять там какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты, - сообщила министр.

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Коляда отметила, что сейчас украинское правительство работает над тем, чтобы упростить пенсионерам с оккупированных районов Донбасса пересечение линии разграничения и получение выплат на подконтрольной территории.

Напомним, КПВВ в Золотом не будет. Оккупанты из “ЛНР“ отрицают, что давали согласие на открытие пункта пропуска в этом городе.

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