Львовяне протестовали против разведения войск в Золотом

Протестующие держали в руках плакаты с надписями: “Нет отводу войск!“ и “Не простим“.

Люди протестовали против начала разведения войск на Донбассе

Минувшей ночью жители города Львов перед памятником Тарасу Шевченко провели акцию “Нет капитуляции! Ни шагу назад!“. Они протестовали против начала разведения войск на Востоке Украины.

Об этом сообщает День.

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Многие люди пришли на акцию с национальными флагами. Использовать партийную символику во время мероприятия запрещалось. Также протестующие держали в руках плакаты с надписями: “Нет отводу войск!“, “Не простим“, “Мир на условиях капитуляции - это не мир. Это и есть капитуляция!“, и другие.

“Сегодня началось так называемое “разведения войск“ на участках в Золотом и в ближайшее время начнется в Петровском. Есть разногласия в заявлениях представителей власти, но учитывая тот факт, что проходит заседание трехсторонней контактной группы в Минске, становится очевидным, что отступление может начаться со дня на день. Заявления власти имеют целью распылить протестный потенциал и дезориентировать общество. Этому предшествовали пропагандистское шоу, которое на линии разграничения устроил президент Украины и массированная информационная кампания в СМИ“, - заявили во время выступления организаторы акции.

По мнению протестующих, в украинском медиа-пространстве, усилиями нашей власти, популяризируется ложное утверждение, что украинцы якобы устали от войны и готовы на мир фактически на любых условиях.

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“Действия властей с “разведением войск“ пока представляются как вынужденная реакция на “просьбы народа“, когда публично руководители нашего государства против капитуляции, против сдачи украинских территорий, но - “вынуждены“ идти на уступки агрессору, поскольку так “хочет народ Украины“. При этом власти сознательно игнорирует тот многомиллионный голос украинского народа, который говорит свое “нет капитуляции“. Власть игнорирует жертвенный чин украинских добровольцев, которые сейчас находятся безоружные на участке разведения и каких меньше чем сутки назад обстреливал враг“, - также отметили участники акции.

После этого люди исполнили гимн Украины и зажгли дымовые шашки красного цвета

Как сообщалось, в понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золоте-4 участники незаконных вооруженных формирований осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста, были ли действительно обстрелы в Золотом на последней неделе - по словам главы государства, таких инцидентов не было.

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