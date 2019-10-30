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Харьковчане устроили погоню в магазине секонд-хенда

Комментариев: 1
Таким образом люди попытались первыми оказаться внутри магазина.
Люди буквально забегали в магазин
Люди буквально забегали в магазин
Скриншот

В одном из харьковских магазинов секонд-хенда покупатели устроили настоящую погоню. Таким образом люди пытались первыми попасть внутрь.

Соответствующее видео в Facebook разместил паблик Харьковские будни.

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“Как же грустно наблюдать за желающими купить бу одежду в “сэконде“. Утро 9.00 м. Гагарина, магазин Эконом класс“ – говорится в сообщении.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на видео. Одни не верят, что такое возможно. Вторые убеждены, что вбегающие - это "перекупщики".

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“Такое творится во всех данных магазинах в дни завоза. Это “перекупщики“. А потом мы покупаем на рынках, в бутиках“ – отметила Лилия Молчанова в комментарии.

Ранее сообщалось о том, что в секонд-хенде Днепра люди устроили настоящий погром со штурмом. 

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Теги: Харьков, секонд -хенд, погоня
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Комментариев (1)
tamarakoren    30.10.2019, 13:53
Оценка:  0
tamarakoren
Прославились!! (( А только тронь их гепу,лавочками затолкают! В мог бы не повышать цены на проезд и прочие коммунальные городские платежи.
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