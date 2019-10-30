Харьковчане устроили погоню в магазине секонд-хенда

Таким образом люди попытались первыми оказаться внутри магазина.

Люди буквально забегали в магазин Скриншот

В одном из харьковских магазинов секонд-хенда покупатели устроили настоящую погоню. Таким образом люди пытались первыми попасть внутрь.

Соответствующее видео в Facebook разместил паблик Харьковские будни.

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“Как же грустно наблюдать за желающими купить бу одежду в “сэконде“. Утро 9.00 м. Гагарина, магазин Эконом класс“ – говорится в сообщении.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на видео. Одни не верят, что такое возможно. Вторые убеждены, что вбегающие - это "перекупщики".

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“Такое творится во всех данных магазинах в дни завоза. Это “перекупщики“. А потом мы покупаем на рынках, в бутиках“ – отметила Лилия Молчанова в комментарии.

Ранее сообщалось о том, что в секонд-хенде Днепра люди устроили настоящий погром со штурмом.

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