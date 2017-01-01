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Слуга народа принес в Раду эспандер

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Причины такого поступка неизвестны.
Любота принес в Раду эспандер
Любота принес в Раду эспандер
Скриншот

Народный депутат от партии Слуга народа принес на заседание Верховной Рады эспандер. Соответствующее видео в Facebook опубликовал Ян Доброносов.

Мелочи - написал Ян

Пользователи соцсети отреагировали принялись иронизировать. 

Когда открыл текст закона, ничего не понял и закрыл - написала Екатерина Парубец
 

Реакция пользователей соцсети
Реакция пользователей соцсети
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что нардепа поймали на переписке с проституткой.

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Теги: Верховная Рада, эспандер, дмитрий любота
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