Слуга народа принес в Раду эспандер
Причины такого поступка неизвестны.
Народный депутат от партии Слуга народа принес на заседание Верховной Рады эспандер. Соответствующее видео в Facebook опубликовал Ян Доброносов.
Мелочи - написал Ян
Пользователи соцсети отреагировали принялись иронизировать.
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