Слуга народа принес в Раду эспандер

Причины такого поступка неизвестны.

Народный депутат от партии Слуга народа принес на заседание Верховной Рады эспандер. Соответствующее видео в Facebook опубликовал Ян Доброносов.

Мелочи - написал Ян

Пользователи соцсети отреагировали принялись иронизировать.

Когда открыл текст закона, ничего не понял и закрыл - написала Екатерина Парубец



Реакция пользователей соцсети Скриншот

Ранее сообщалось о том, что нардепа поймали на переписке с проституткой.

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