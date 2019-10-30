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Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

Комментариев: 10
Переименование города Переяслав-Хмельницкий было поддержано территориальной общиной.
Городу вернули историческое название
Городу вернули историческое название
phm.gov.ua

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Вреховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2175 "О переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада Украины постановляет: Переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области на город Переяслав", - говорится в тексте постановления.

Проект постановления принят за основу и в целом. Переименование поддержали 267 нардепов.

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Переименовать Переяслав-Хмельницкий ранее просил городской совет, заявляя о необходимости возврата исторического названия. Сегодня там проживают около 28 000 человек, он имеет статус города областного подчинения.

Как сообщалось 21 октября, село на Донбассе требует вернуть ему историческое название - Нью-Йорк.

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Теги: Переяслав-Хмельницкий, переименование, Рада
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Комментариев (10)
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Goga19041984    30.10.2019, 15:23
Оценка:  0
Goga19041984
Львов переименовать в КАСТРЮЛЕстан или Бандерлогстан
МЕЛЬХИОР    30.10.2019, 15:15
Оценка:  -5
МЕЛЬХИОР
Это тоже ради мира с Рашкой)))) Ну, чтобы путЕна не дразнить. Потому что Хмельницкий в своё время хвосты Московитам накручивал!!!
Ждём, когда ЗЕ-клован запретит Украинский язык. На нём же Бандера разговаривал! ..... не порядок....
asfd0    30.10.2019, 15:25
Оценка:  0
asfd0
Да, гавномовный закон отменить было бы в самый раз, ты вон тоже им брезгуешь.
ura_docent    30.10.2019, 15:04
Оценка:  -5
ura_docent
"Верховная Рада Украины постановляет: Переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области на город Переяслав", - говорится в тексте постановления. Проще на Офіс Переяслав ЗЕ
asfd0    30.10.2019, 15:28
Оценка:  0
asfd0
Мама тебе не говорила что с воображением у тебя беда? Меньше мастурбируй, больше читай.
Монгол-    30.10.2019, 14:59
Оценка:  +3
Монгол-
Как сообщалось 21 октября, село на Донбассе требует вернуть ему историческое название - Нью-Йорк....А болото на краю села переименовать в озеро Мичиган! ))))))
Хулиганка*    30.10.2019, 14:46
Оценка:  -1
Хулиганка*
Когда уже львов в Лемберг и тернополь в Тарнополь?
МЕЛЬХИОР    30.10.2019, 15:17
Оценка:  -1
МЕЛЬХИОР
сразу после того как Калининград переименуют в Кёнинсберг. .....
DmitriyMakarov    30.10.2019, 14:15
Оценка:  -4
DmitriyMakarov
Ну хоть не в шухевич-бандерский, и на том спасибо.
Serg2176    30.10.2019, 14:35
Оценка:  +3
Serg2176
заклинило?
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