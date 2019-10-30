Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
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Вреховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2175 "О переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада Украины постановляет: Переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области на город Переяслав", - говорится в тексте постановления.
Проект постановления принят за основу и в целом. Переименование поддержали 267 нардепов.
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Переименовать Переяслав-Хмельницкий ранее просил городской совет, заявляя о необходимости возврата исторического названия. Сегодня там проживают около 28 000 человек, он имеет статус города областного подчинения.
Как сообщалось 21 октября, село на Донбассе требует вернуть ему историческое название - Нью-Йорк.
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