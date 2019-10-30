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Неугомонный Яременко выбирал девушек в Tinder

Комментариев: 3
Нардеп не только общался с проституткой, но и выбирал девушек в соцсети.
Нардеп попал в скандал
Нардеп попал в скандал
Фейсбук Яременко

Сегодня, 30 октября, в утреннее время в сессионном зале Верховной Рады "слуга народа" Богдан Яременко в приложении Tinder выбирал себе девушек. Это удалось заснять корреспонденту издания Буквы.

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На видеоролике видно, как Яременко на своем смартфоне зашел в приложение для знакомств Tinder и стал пролистывать анкеты "предложенных" ему девушек. Отметим, что приложение требует указать возрастной диапазон, территорию, где должна проживать "половинка", и тогда программа выдает пользователи подходящие анкеты.

Пользователь может смотреть анкеты девушек и ставить “Like”, если девушка понравилась. Если же не понравилась - пользователь просто пролистывает далее.

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Нардеп просмотрел несколько анкет, затем выключил телефон и положил его в карман телефона.

Напомним, нардепа поймали на переписке с проституткой: говорит, что специально. Народный депутат от партии Слуга народа не опровергает факт переписки и утверждает, что она была устроена специально.

 

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Теги: Яременко, переписка, проститутка, Тиндер
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Комментариев (3)
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ЗаУкраїну    30.10.2019, 15:14
Оценка:  0
ЗаУкраїну
и эта фашистская мразь скажет что это он тоже делал по нарошку?
Хулиганка*    30.10.2019, 14:45
Оценка:  -2
Хулиганка*
А шо, этому нацику жена не дает???
IrenaSH    30.10.2019, 14:42
Оценка:  +2
IrenaSH
Седина в бороду, бес в ребро...
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