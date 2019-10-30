В Украину прибыла делегация НАТО во главе с генсеком Столтенбергом

В Украине они проведут ряд встреч на высочайшем уровне, а также выступят в Верховной Раде.

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В Одессу с официальным визитом прибыл генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. Об этом на своей странице в Twitter сообщила представитель Дании в альянсе Лизелотта Плеснер.

Североатлантический совет НАТО приземлился в Одессе. Спасибо Украине и Одессе за прием, предоставленный нам. Вы можете рассчитывать на нас, – написала она.

#NATO North Atlantic Counsel has landed in #Odessa. Thank you #Ukraine & Odessa for welcoming us. You can count on our support! pic.twitter.com/uL5trEsFBA — Liselotte Plesner (@LPlesner) 30 октября 2019 г.

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Часом позже вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter разместил фотографию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Рад приветствовать генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Североатлантический совет в Одессе, – прокомментировал фотографию Кулеба.

Радий вітати Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та Північноатлантичну раду в 🇺🇦Одесі!



I am glad to welcome NATO Secretary General @jensstoltenberg and the North Atlantic Council to 🇺🇦Odesa! pic.twitter.com/kHgJoSvQn3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 30 октября 2019 г.

Как ожидается, в Украине глава Альянса и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Кроме того, на четверг, 31 октября, запланировано выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте.

Напомним, Венгрия наложила вето на заявление послов НАТО по Украине. Так в Венгрии решили наказать Украину за невыполнение обязательств в отношении национальных меньшинств.

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