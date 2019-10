В Украину прибыла делегация НАТО во главе с генсеком Столтенбергом

Читай также: “Манипуляция“: Кулеба ответил Порошенко по поводу НАТО

В Одессу с официальным визитом прибыл генеральный секретарь Северо-Атлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. Об этом на своей странице в Twitter сообщила представитель Дании в альянсе Лизелотта Плеснер.

#NATO North Atlantic Counsel has landed in #Odessa. Thank you #Ukraine & Odessa for welcoming us. You can count on our support! pic.twitter.com/uL5trEsFBA