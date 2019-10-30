Скандал с Яременко и проституткой: жена “поблагодарила”, коллега подколол

Нардеп Яременко рассказал, как отреагировала жена.

Нардеп Яременко сегодня проснулся знаменитым. И это отнюдь не из-за его политических успехов, а из-за скандальной переписки с проституткой.

Читай также: Неугомонный Яременко выбирал девушек в Tinder

Журналисты запечатлели интересную переписку Яременко с проституткой, с которой он договаривался о встрече.

Сам Яременко прокомментировал ситуацию журналистам в кулуарах Рады, передает depo.ua.

Он рассказал, что уже имел разговор по этому поводу с женой.

Жена не всегда разделяет мое чувство юмора, - сказал нардеп.

Он также подтвердил, что после огласки в СМИ супруга мгновенно ему набрала.

Да, “поблагодарила”, - сказал Яременко.

Читай также: В Раде собирают подписи депутатов в защиту “Азова“

Кроме того, не менее скандальный нардеп и коллега по партии Яременко Макс Бужанский пошутил над ситуацией и ловко подколол нардепа.

Судя по переписке, во фракции Яременко не давали даже за деньги, - написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Напомним, нардепа поймали на переписке с проституткой: говорит, что специально. Народный депутат от партии Слуга народа не опровергает факт переписки и утверждает, что она была устроена специально.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram