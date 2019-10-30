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Скандал с Яременко и проституткой: жена “поблагодарила”, коллега подколол

Комментариев: 1
Нардеп Яременко рассказал, как отреагировала жена.
Яременко рассказал, как отреагировала жена
Яременко рассказал, как отреагировала жена
УНИАН

Нардеп Яременко сегодня проснулся знаменитым. И это отнюдь не из-за его политических успехов, а из-за скандальной переписки с проституткой.

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Журналисты запечатлели интересную переписку Яременко с проституткой, с которой он договаривался о встрече.

Сам Яременко прокомментировал ситуацию журналистам в кулуарах Рады, передает depo.ua.

Он рассказал, что уже имел разговор по этому поводу с женой.

Жена не всегда разделяет мое чувство юмора, - сказал нардеп.

Он также подтвердил, что после огласки в СМИ супруга мгновенно ему набрала.

Да, “поблагодарила”, - сказал Яременко.

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Кроме того, не менее скандальный нардеп и коллега по партии Яременко Макс Бужанский пошутил над ситуацией и ловко подколол нардепа.

Судя по переписке, во фракции Яременко не давали даже за деньги, - написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Напомним, нардепа поймали на переписке с проституткой: говорит, что специально. Народный депутат от партии Слуга народа не опровергает факт переписки и утверждает, что она была устроена специально.

 

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Теги: Яременко, переписка, Слуга народа, проститутка
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Комментариев (1)
ЗаУкраїну    30.10.2019, 15:11
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
жену не обманешь, она то псадит тебя на тазик с водой...)))

Это тот самый мохнорылый который заступается в защиту нациков "азова".
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