РФ несет ответственность за имплементацию Минских соглашений – НАТО

В Северо-Атлантическом альянсе рады разведению войск в Золотом, но указывают на сложность дальнейших шагов к миру.

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НАТО приветствует разведение сил в районе города Золотое на Луганщине, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе начавшегося визита делегации Альянса в Украину, пишет Интерфакс-Украина.

Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался, - сказал Столтенберг.

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Генсек отметил, что предстоит сделать еще очень многое для мирного урегулирования конфликта, поскольку режим прекращения огня систематически нарушается, а наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не всегда удается получить доступ к отдельным территориям Донбасса.

Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины, - заявил глава НАТО.

Напомним, в Украину с официальным визитом прибыла делегация НАТО. Генсек Альянса Столтенберг завтра выступит в украинском парламенте.

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