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РФ несет ответственность за имплементацию Минских соглашений – НАТО

Комментариев: 3
В Северо-Атлантическом альянсе рады разведению войск в Золотом, но указывают на сложность дальнейших шагов к миру.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
wikipedia.org

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НАТО приветствует разведение сил в районе города Золотое на Луганщине, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе начавшегося визита делегации Альянса в Украину, пишет Интерфакс-Украина.

Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался, - сказал Столтенберг.

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Генсек отметил, что предстоит сделать еще очень многое для мирного урегулирования конфликта, поскольку режим прекращения огня систематически нарушается, а наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не всегда удается получить доступ к отдельным территориям Донбасса.

Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины, - заявил глава НАТО.

Напомним, в Украину с официальным визитом прибыла делегация НАТО. Генсек Альянса Столтенберг завтра выступит в украинском парламенте.

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Теги: НАТО, Столтенберг, Донбасс, Россия, разведение сил на Донбассе
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Комментариев (3)
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Хулиганка*    30.10.2019, 14:56
Оценка:  -4
Хулиганка*
Ну, тупое... Если есть соглашения, то есть как минимум ДВЕ стороны....И ОБЕ стороны несут ответственность....
WTF2wtf    30.10.2019, 14:58
Оценка:  +2
WTF2wtf
Видимо Украина напала на россию и оккупировала два российских региона?
WTF2wtf    30.10.2019, 15:00
Оценка:  +2
WTF2wtf
Тогда само собой Украина несет ответственность за оккупацию Ростова и Белгорода и должна прекратить там вести военные действия!
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