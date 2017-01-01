Глава МИД Литвы посетил руины Широкино на Донбассе

Это второй визит литовского дипломата в разрушенный поселок за последние три года.

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Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс посетил прифронтовое село Широкино в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как отмечают в пресс-центре ООС, перед посещением линии фронта группа литовских дипломатов во главе с министром иностранных дел Линкявичюсом провела в Мариуполе встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и представителями военного командования.

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В ходе этой встречи украинские военные рассказали гостям о текущей ситуации с безопасностью в Приазовье, обстрелах гражданских объектов вдоль линии разграничения и шагах, предпринимаемых украинскими силовиками для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения операции. Также стороны обсудили действия российских оккупантов и их влияние на жизнь гражданского населения Донбасса.

После этого литовские дипломаты отправились в Широкино, где посетили военнослужащих, которые держат оборону на передовой, и собственными глазами оценили нанесенный оккупантами ущерб.

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После посещения разрушенного войной Широкино глава литовского МИДа встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание “Литовский курьер“. Линас Линкявичюс отметил, что глава украинского государства очень взволнован начавшимся разведением сил в районе Золотого на Луганщине:

Много эмоций, поскольку отвод сил вызывает и протесты. Президент Зеленский искренне надеется реализовать миротворческий план, поскольку каждый день идут действия, продолжают погибать люди. Планируется искать этапы выхода из этой ситуации, – сказал дипломат.

Напомним, в Украину с официальным визитом прибыла делегация НАТО. Генсек Альянса Столтенберг завтра выступит в украинском парламенте.

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