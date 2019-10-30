Рада переименовала четыре населенных пункта

Переименование коснулось двух сел во Львовской области и по одному в Винницкой и Волынской областях.

Рада переименовала четыре села EPA/UPG

Верховная Рада поддержала переименование четырех сел в трех областях Украины. Соответствующие проекты постановлений в среду, 30 октября одобрил парламент. В частности, нардепы одобрили проекты постановлений №№2176, 2177, 2310 и 2311. Читай также: В Харькове переименовали станцию метро “Московский проспект“ Соответственно, село Островки Маневицкого района Волынской области переименовали в село Острова; село Рачки Немировского района Винницкой области - в Подольское; село Бирки Сокольского района Львовской области - в Борок; а село Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области - в Мазярню-Каранскую. Ранее сообщалось, что Верховная Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий. Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Корреспондент