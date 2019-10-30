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Рада переименовала четыре населенных пункта

Комментариев: 7
Переименование коснулось двух сел во Львовской области и по одному в Винницкой и Волынской областях.
Рада переименовала четыре села
Рада переименовала четыре села
EPA/UPG

Верховная Рада поддержала переименование четырех сел в трех областях Украины. Соответствующие проекты постановлений в среду, 30 октября одобрил парламент.

В частности, нардепы одобрили проекты постановлений №№2176, 2177, 2310 и 2311.

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Соответственно, село Островки Маневицкого района Волынской области переименовали в село Острова; село Рачки Немировского района Винницкой области - в Подольское; село Бирки Сокольского района Львовской области - в Борок; а село Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области - в Мазярню-Каранскую.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий.

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Теги: село, Верховная Рада, села, переименование
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Комментариев (7)
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r-efr    30.10.2019, 16:46
Оценка:  +1
r-efr
Огромный успех в развитии экономики страны.
T-REX2    30.10.2019, 16:12
Оценка:  0
T-REX2
село Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области - в Мазярню-Каранскую.
Недопонял
asfd0    30.10.2019, 16:20
Оценка:  0
asfd0
Важен не результат а процесс ))))))
T-REX2    30.10.2019, 16:28
Оценка:  0
T-REX2
Тьо е тяк
Alexsy    30.10.2019, 16:11
Оценка:  +1
Alexsy
Вот это да! Это просто супер!
Как же жители села "Островки" вооообще жили без названия села "Острова"
asfd0    30.10.2019, 16:22
Оценка:  0
asfd0
"Островки" , "Острова", прогресс на лицо, в шаге от - "ОстровИЩА".
asfd0    30.10.2019, 15:59
Оценка:  +1
asfd0
Какая титаническая проведена работа, с поляками согласовали?
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