Рада переименовала четыре населенных пункта
Верховная Рада поддержала переименование четырех сел в трех областях Украины. Соответствующие проекты постановлений в среду, 30 октября одобрил парламент.
В частности, нардепы одобрили проекты постановлений №№2176, 2177, 2310 и 2311.
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Соответственно, село Островки Маневицкого района Волынской области переименовали в село Острова; село Рачки Немировского района Винницкой области - в Подольское; село Бирки Сокольского района Львовской области - в Борок; а село Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области - в Мазярню-Каранскую.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий.
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Недопонял
Как же жители села "Островки" вооообще жили без названия села "Острова"