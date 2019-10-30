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В Украине появится государственный телеканал на русском языке

Комментариев: 6
Канал будет работать на принципах иновещания, а его запуск планируется уже через 3 месяца.
Министр культуры, молодежи, спорта, информационной политики и туризма Владимир Бородянский
Министр культуры, молодежи, спорта, информационной политики и туризма Владимир Бородянский
кадр из видео

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В Украине появится новый государственный телеканал с вещанием на русском языке, который поможет в реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил министр культуры, молодежи, спорта, информационной политики и туризма Владимир Бородянский, пишет Hromadske.

Будет мощный канал через 3 месяца. Концепция постоянно развивается, - сообщил министр.

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Пока неизвестно, кто будет руководителем канала. Министр отметил, что пока есть только “приблизительные руководители“.

По словам Бородянского, телеканал делают на базе иновещания, поэтому законодательных изменений для его создания не требуется. Согласно закону об иновещании, 50% контента должны быть на английском языке. При этом министр отметил, что частично вещание будет и на украинском языке.

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Также Бородянский рассказал, что министерство планирует бороться с фейками с помощью создания контента, который будет рассказывать, что на самом деле происходит в Украине. По словам министра, бороться с дезинформацией на территории неподконтрольного Донбасса планируют с помощью образования.

Мы будем приглашать молодежь, студентов приезжать на нашу территорию и смотреть какая страна изнутри, что у нас происходит, - сказал Бородянский.

Напомним, Министрество культуры и Министерство цифровой трансформации планируют создать единую национальную цифровую библиотеку. Об этом заявил министр культуры Владимир Бородянский.

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Теги: Минкульт, телеканал, русский язык, Бородянский, реинтеграция Донбасса
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Комментариев (6)
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BROKER666    30.10.2019, 16:34
Оценка:  0
BROKER666
лучшебы запустили канал где-бы для донбасса и для крыма круглосуточно крутили Антизомби, Гржданскую оборону и Секретный фронт
T-REX2    30.10.2019, 16:41
Оценка:  -5
T-REX2
Так вот почему ты eбaнутый-ICTV пересмотрел
VinsBad    30.10.2019, 16:05
Оценка:  -7
VinsBad
Нах он нам?
Alexsy    30.10.2019, 16:05
Оценка:  -5
Alexsy
А как же квоты и новый петин закон?
Операторська    30.10.2019, 15:54
Оценка:  -3
Операторська
на Московію буде доставати? а в Україні чого б це раптом російською, в нас і ніби українські канали більше російською там говорять! хай чують, вчать і розуміють українську державну мову, якщо вони громадяни України
asfd0    30.10.2019, 16:13
Оценка:  -1
asfd0
Твои каналы 5-й и прямой, смотри и деградируй.
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