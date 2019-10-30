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В Крыму только 250 детей учатся на украинском языке – Кориневич

Комментариев: 8
На оккупированном полуострове осталась всего одна украинская школа.
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич
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В оккупированном Крыму постоянно сокращается количество детей, обучающихся на украинском и крымскотатарском языках. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич во время Форума Единства в Мариуполе 30 октября, пишет hromadske.

В Крыму осталась только одна украинская школа в Феодосии. И сейчас на украинском учатся всего около 250 детей. В других школах украинский почти всегда изучается факультативно, история Украины не изучается с 2015-го, - сообщил представитель президента в Крыму.

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По словам Кориневич, на крымскотатарском языке на полуострове учатся 6000 детей, но и их количество постоянно уменьшается.

В будущем мы будем иметь поколение, которое почти ничего не знает об Украине, - считает Кориневич.

Напомним, в Украине появится государственный телеканал на русском языке. Он будет работать на принципах иновещания, а его запуск планируется уже через 3 месяца.

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Теги: Крым, украинский язык, школа
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Комментариев (9)
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ЗаУкраїну    30.10.2019, 16:32
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Вы майдауны, сами все сделали чтоы крымчане(даже украинского происхождения) на вас болт забили.
BROKER666    30.10.2019, 16:36
Оценка:  -2
BROKER666
хYйло, все Украинские Крымчане давно на материке...
ЗаУкраїну    30.10.2019, 16:46
Оценка:  +2
ЗаУкраїну
від х*йла чую. Тоді і не скигліть шо тільки їдна школа залишилась
Aspid    30.10.2019, 16:59
Оценка:  0
Aspid
Скыглять только на российских тв каналах, что в Украине тотально притесняют русскогаварящих.
Alexsy    30.10.2019, 16:21
Оценка:  +1
Alexsy
А в них є стимул вчити Українську мову?
Може Україна для цього щось зробила?
Окрім повалення ліній електропередач, та перекриття канала води?
За владу петі!
А може в Україні кращий соцзахист?
Давайте зробимо все! Для того щоб кримчани захотіли в Україну!
BROKER666    30.10.2019, 16:29
Оценка:  -3
BROKER666
прип0цанное, шото я не слышал чтобы ссср помогало своим гражданам в оккупации фашизтов
VVTF2wtf_uebok    30.10.2019, 16:19
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Всё в мире должны учить регульскую мову, ой сорри соловинную ))))))
nelci    30.10.2019, 16:17
Оценка:  +1
nelci
Позор новой постмайданной власти, что люди не имеют желания учить новую историю и не видят себя в ней...
Кайдаш    30.10.2019, 16:12
Оценка:  +1
Кайдаш
Дискриминация, однако.... Геноцид, можно сказать...
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