В Крыму только 250 детей учатся на украинском языке – Кориневич

На оккупированном полуострове осталась всего одна украинская школа.

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В оккупированном Крыму постоянно сокращается количество детей, обучающихся на украинском и крымскотатарском языках. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич во время Форума Единства в Мариуполе 30 октября, пишет hromadske.

В Крыму осталась только одна украинская школа в Феодосии. И сейчас на украинском учатся всего около 250 детей. В других школах украинский почти всегда изучается факультативно, история Украины не изучается с 2015-го, - сообщил представитель президента в Крыму.

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По словам Кориневич, на крымскотатарском языке на полуострове учатся 6000 детей, но и их количество постоянно уменьшается.

В будущем мы будем иметь поколение, которое почти ничего не знает об Украине, - считает Кориневич.

Напомним, в Украине появится государственный телеканал на русском языке. Он будет работать на принципах иновещания, а его запуск планируется уже через 3 месяца.

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