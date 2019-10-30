Спецоперация СБУ: Из ОРДЛО вывезли важного свидетеля агрессии РФ

Бывший представитель так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР" находится сейчас у украинских силовиков.

Читай также: В Москве убили террористку “ЛНР“ из Прикарпатья

Служба безопасности Украины провела спецоперацию и вывела из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого “Центра специальных операций МГБ ДНР“.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Эта структура была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется. Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб“, - говорится в сообщении.

Читай также: Пережившие ад: Бывшие пленники рассказали о зверствах боевиков “ЛДНР“

Впоследствии он выразил готовность оставить ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации. Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд, учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.

Читай также: “Ничего не просочилось“: Сурков провел совещания с боевиками “ДНР“ на Донбассе

“СБУ напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, добровольно сообщила правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовала ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в ее действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 28 октября, СБУ поймала артиллериста “ЛНР“, бомбившего Счастье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram