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Спецоперация СБУ: Из ОРДЛО вывезли важного свидетеля агрессии РФ

Комментариев: 5
Бывший представитель так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР" находится сейчас у украинских силовиков.
Экс-сотрудник "МГБ ДНР" предоставил украинским контрразведчикам важную информацию
Экс-сотрудник "МГБ ДНР" предоставил украинским контрразведчикам важную информацию
24tv.ua

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Служба безопасности Украины провела спецоперацию и вывела из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого “Центра специальных операций МГБ ДНР“.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Эта структура была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется. Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб“, - говорится в сообщении.

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Впоследствии он выразил готовность оставить ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации. Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд, учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.

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“СБУ напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, добровольно сообщила правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовала ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в ее действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 28 октября, СБУ поймала артиллериста “ЛНР“, бомбившего Счастье.

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Теги: СБУ, "ДНР", спецоперация, свидетель
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    30.10.2019, 16:49
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ЗРАДА ЗРАДНАЯ ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!
ДАНИЯ РАЗРЕШИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО СП 2 В СВОИХ ВОДАХ !!!!!
ЗА ШО СКАКАЛЫ ?!
ЗА ШО ПЕЧЕНЬКИ С РУК ХОЗЯЙСКИХ ЖРАЛЫ ?!
КУДЫ ТЕПЕРЬ ТРУБУ ДЕВАТЬ ?!
WTF2wtf    30.10.2019, 16:51
Оценка:  +5
WTF2wtf
Чего истеришь,
бюджетный педик путинский?
VSHIVANKA    30.10.2019, 16:23
Оценка:  -11
VSHIVANKA
КОГДА ОБМЕН ? ))))
Путин_xyйло    30.10.2019, 16:30
Оценка:  +7
Путин_xyйло
Не для этого он из ОРДЛы сбегал!
WTF2wtf    30.10.2019, 16:43
Оценка:  +4
WTF2wtf
Быдлобот оккупантов,
этот сам решил сдаться властям и свидетельствовать ... на обмен он не пойдет
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