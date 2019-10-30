Спецоперация СБУ: Из ОРДЛО вывезли важного свидетеля агрессии РФ
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Служба безопасности Украины провела спецоперацию и вывела из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого “Центра специальных операций МГБ ДНР“.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Эта структура была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется. Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб“, - говорится в сообщении.
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Впоследствии он выразил готовность оставить ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации. Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.
Суд, учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.
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“СБУ напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, добровольно сообщила правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовала ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в ее действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 28 октября, СБУ поймала артиллериста “ЛНР“, бомбившего Счастье.
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ДАНИЯ РАЗРЕШИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО СП 2 В СВОИХ ВОДАХ !!!!!
ЗА ШО СКАКАЛЫ ?!
ЗА ШО ПЕЧЕНЬКИ С РУК ХОЗЯЙСКИХ ЖРАЛЫ ?!
КУДЫ ТЕПЕРЬ ТРУБУ ДЕВАТЬ ?!
бюджетный педик путинский?
этот сам решил сдаться властям и свидетельствовать ... на обмен он не пойдет