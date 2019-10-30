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“А сколько тебе нужно денег в месяц?”: Всплыла еще одна переписка Яременко

Комментариев: 4
Нардеп Яременко сегодня снова оказался в центре скандала.
Появилась новая переписка Яременко
Появилась новая переписка Яременко
facebook.com/bykvu

Нардеп Яременко, которого сегодня “спалили” на переписке с проституткой, заявил, что открыл смартфон журналистам специально. Это, по его словам, была провокация.

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После этого СМИ опубликовали еще одну порцию “горячих” переписок. Фотографии опубликовало издание Буквы.

Пссс, мы вам еще немного “провокаций“ от Слуги Народа Богдан Яременко принесли. Здесь народный избранник “фабрикует переписку“ с 18 (20)-летней девушкой, в которой интересуется, сколько ей нужно денег в месяц“, а другой девушке рассказывает, что женат и “новый человек в политике, - пишет издание.

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Журналисты зафиксировали переписку нардепа с 20-летней девушкой в Tinder.

Девушка: Менеджер по продажам запчастей и аксессуаров. 

Яременко: Ничего себе. Серьезная работа для 18-летней девушки.

Девушка: Хочешь жить, умей вертеться. И мне 20.

Яременко: (с возрастом, - ред.) немного ошибся.

Девушка: Это Tinder немного ошибся.

Яременко: Ну, 20 - это не намного больше). Но молодец.

Девушка: Это да.

Яременко (набирает): А сколько тебе нужно денег в месяц?

Переписка Яременко
Переписка Яременко
facebook.com/bykvu

Журналисты говорят, что фото сделаны сегодня
Журналисты говорят, что фото сделаны сегодня
facebook.com/bykvu

Девушке 20 лет
Девушке 20 лет
facebook.com/bykvu

Напомним, нардепа поймали на переписке с проституткой: говорит, что специально. Народный депутат от партии Слуга народа не опровергает факт переписки и утверждает, что она была устроена специально.

 

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Теги: Яременко, переписка, скандал, Тиндер
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Комментариев (4)
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LERMI_    30.10.2019, 17:01
Оценка:  0
LERMI_
Та то він спеціально, шоб провірити журналістів на "бдітельность"! Дебіл товстий! Ох і веселять ці слуги, або клоун у них телефони позибарає, або скоро вспливуть замовлення он лайн наркоти чи переписка з п.дарасами, слуги вони такі
Антибес    30.10.2019, 16:57
Оценка:  0
Антибес
А зачем ему проститутка?Ведь в ПИУ(Партии Импотентов Украины),которую он представляет,сами знаете кто является членами этой партии.)))))
ЗаУкраїну    30.10.2019, 16:35
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
Журнашлюхи тоже не лыком шиты. Расколупали слугу нациков.
drion    30.10.2019, 16:53
Оценка:  -1
drion
Журналисты - шлюхи, Яременко - слуга нациков, а ты, бля, путиносос ватный, сколько за Украину пачек печенеья насосал? ))))))))))))
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