Экономили: Голых пациентов интерната на ночь сгоняли в "туалетную" комнату

Грубые нарушения прав человека в интернате происходили системно.

В Винницкой области местные правозащитники и чиновники обнародовали итоги проверки одного из психоневрологических интернатов. Когда проверяющие нагрянули около 5 утра в интернат, то застали там в одном из блоков совершенно голых пациентов. Мужчины и женщины находились в одном помещении, а приехавшим активистам сообщили, что сюда их помещали не первый раз.

Подробности рассказали правозащитник Руслан Имерелли и руководитель Департамента соцполитики Винницкой облгосадминистрации Наталья Заболотная, передает UA: Вінниця.

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“Когда мы начали опрашивать тех, кто работает в интернате, никто не дал вразумительного ответа. Я считаю, что дело в том, что на ночь пациентам нужно было надевать памперсы, но никто этого не делал. Проще было согнать людей в одну комнату, экономя на памперсах, на обслуживании. Зайдя в эту комнату, я сам вступил в фекалии. Честно говоря, с таким я сталкиваюсь впервые. Я шокирован произошедшим. У одной из женщин я спросил, постоянно ли их там закрывали. Она мне сказала, что да. И показала на пальцах, что это происходит с 10 вечера до 5 утра“, – сказал Руслан Имерелли.

По его словам, директор интерната после этого скандала сразу подал заявление на увольнение.

Чиновники подтверждают, что при проверке действительно увидели в интернате обнаженных пациентов.

“Организовать проверку – это было моей инициативой. А связана эта проверка была с тем, что накануне мы увидели в этом интернате замки. Мы заподозрили, что пациентов интерната закрывают на ночь. Сейчас открыто уголовное производство“, – отметила глава департамента соцполитики Винницкой обладминистрации Наталья Заболотная.

В Винницкой облполиции журналистам подтвердили, что начато расследование.

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“Мы открыли уголовное производство по статье “Незаконное лишение свободы“, проводятся следственные действия. Видео, которое было обнародовано в соцсетях, приобщено к материалам производства. На сбор информации нужно около 10 дней. Предварительно известно, что люди находились в таких условиях, которые унижали их честь и достоинство“, – рассказала спикер облполиции Анна Олийнык.

По ее словам, правоохранители также проверяют факты возможного присвоения денег руководством интерната. Виновным грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщалось 4 октября, в одесском центре реабилитации детей заставляли жевать презерватив и били электрошокером.

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