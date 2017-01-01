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СБУ расследует дело Стерненко как убийство

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Генпрокурор Рябошапка передал дело Стерненко в СБУ вопреки решению суда, отменившего аналогичное решение Луценко.
Дело Стерненко "зависло" в СБУ
Дело Стерненко "зависло" в СБУ
strana.ua

СБУ расследует резонансное дело в отношении бывшего руководителя одесского отделения Правого сектора Сергея Стерненко как убийство. Об этом говорится в ответе службы на запрос Українських Новин.

Дело находится в производстве СБУ с октября.

Расследование проводится по части 1 статьи 122 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.

                         
 

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Напомним, в мае прошлого года Стерненко заявил, что на него напали двое неизвестных, один из которых погиб от ножевых ранений. Рн утверждает, что защищался, отобрав у нападавших нож. Но в момент инцидента на его странице в соцсети шел стрим, на котором он рассказывал, как со своим ножем догнал и нанес ранения погибшему.

При генпрокуроре Юрие Луценко дело Стерненко также передали в СБУ, но позже суд постановил вернуть его в ГПУ. Луценко решение суда выполнил.

А уже  в октябре стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка снова передал дело в СБУ, хотя служба бытовыми убийствами не занимается.

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Теги: СБУ, Одесса, уголовное дело, убийство
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