“Там - ужас”, “Мы - максималисты” и “Это офигительно”: ТОП-цитаты Сивохо

Сергей Сивохо дал первое полноценное интервью на новом посту.

Советник секретаря СНБО и шоумен Сергей Сивохо дал первое полноценное интервью на новом посту изданию LB.ua.

Представляем топ-цитаты Сивохо из этой беседы с журналистами.

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О своей компетенции

Я думаю, да (компетентен, - ред). В нужных вопросах у меня есть возможность привлекать экспертов.

О назначении

Команда решила, что пока это удачное место (для меня, - ред.).

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О своей команде

Наш костяк - 20 человек. Естественно, все специалисты. Практически все родом из Донецкого региона, что важно.

Об основных задачах

Реинтеграция и восстановление Донецкого региона… Мы - максималисты.

О ближайших планах

Начинаем с быстрых шагов - непосредственной помощи людям. Восстановление “красной зоны”, облагораживание КПВВ, ведь они находятся в ужасном состоянии. Хотя сейчас стало намного лучше, все равно ужасные условия. Самое главное - с той стороны начинают зеркально отвечать на наши действия. Это офигительно!

О жителях ОРДЛО

Как сказать... Чем в тот период была вызвана такая позиция? Я не знаю, это надо разбираться. Славу Богу, существует международный опыт, и мы имеем возможность его привлекать. У меня в команде есть люди, которые работали в Ираке, Колумбии, в Сирии тоже немножко.

О коммуникации с жителями Донбасса

И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества, даст Бог, появится скоро телевидение, поскольку то, что там творится - ужас. Они не видят украинского телевидения.

…Правда, иногда хочется сказать: “И хорошо, что они не видят (украинское ТВ, - ред.)

О Дроздове

Сегодня ко мне подходил журналист из Львова … Как его зовут?

Остап Дроздов (вспоминает, после подсказки коллеги, - ред.). Лучше, чтобы люди не видели этого человека вообще.

Об электоральных настроениях в ОРДЛО

Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от “Слуги народа”? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить...

О творческой деятельности

То, что я должен доделать, доделаю - посижу в жюри нескольких событий “Лиги смеха”. А постоянно совмещать у меня не получится.

Напомним, в реинтеграции Донбасса помогают эксперты по Сирии и Колумбии. Важную часть реинтеграции составляет информационная работа с людьми.

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