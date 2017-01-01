Укрзализныця показала, как поезда "принимают душ"

Для мойки одного состава необходимо 15 минут.

На мойку одного поезда требуется 15 минут Скриншот

В Укрзализныце показали, как проводится мойка поездов. Санитарная чистка проводится на пассажирской станции Дарница. Об этом сообщает пресс-служба.

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"А Вы знаете, что поезда принимают душ? 🚆🚿 Сколько они моются - расскажем по секрету. У каждого поезда - личная гигиена.🙃" – говорится в сообщении.

Ранее глава Укрзализныци сообщал о возможном подорожании билетов. Точные цифры глава УЗ пообещал назвать ближе к концу года.

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