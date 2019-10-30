В Киеве маршрутка на ходу потеряла колеса

Перевозчик на маршруте №485 работает без договора, и он будет в ближайшее время выставлен на конкурс.

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП с участием маршрутки с пассажирами. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook в среду, 30 октября.

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Как видно на опубликованных фото с места происшествия, во время движения у маршрутки отлетела задняя ось. Два колеса пересекли всю проезжую часть, снесли заграждение и влетеле в припаркованный Nissan. Чудом никто не пострадал.

Авария произошла на проспекте Героев Сталинграда Киев Оперативный / Facebook

В свою очередь Сегодня сообщает, что речь идет об автобусе маршрута №485 (проспект Маяковского – станция метро “Героев Днепра“, стоимость проезда в этом автобусе 8 гривен), который обслуживает частный перевозчик, один из крупнейших в Киеве.

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“ЧП произошло с маршруткой №485 во время движения. Когда отлетела задняя ось – в салоне находились люди. Чудом никто из пассажиров не пострадал, по крайней мере, у них нет претензий к перевозчику. Водитель маршрутки и владелец автомобиля, который пострадал от удара колеса, сейчас на месте происшествия и ждут приезда полиции, чтобы оформить ДТП. Скорей всего, ось оторвалась из-за износа или заводского брака. Нужно выяснять. Такое происходит уже не первый раз в Киеве“, – рассказали изданию в коммунальной службе перевозок КГГА.

Киев Оперативный / Facebook

Утверждается, что перевозчик на данном маршруте работает без договора, и он будет в ближайшее время выставлен на конкурс.

“Будем выяснять проходил ли автобус проверку механика перед выездом на маршрут. И есть ли у перевозчика протокол прохождения технического осмотра автобуса в сервисном центре, который считается действительным полгода“, – добавили в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что киевляне засняли, как маршрутчик помочился на собственный автобус.

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