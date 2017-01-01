На полиграф его. Соцсети о секс-скандале в Раде

Народного депутата от Слуги народа Богдана Яременко в сессионном зале Верховной Рады застукали за обсуждением в онлайн-сети знакомств встречи с девушкой за деньги. Сам нардеп говорит, что все сфабриковано.

Народные депутаты и их телефоны продолжают радовать украинцев новостями. На этот раз нардепа застукали за заказом интимных услуг прямо в зале парламента. Отличился представитель партии Слуга Народа Богдан Яременко. На секундочку, глава парламентского комитета по вопросам внешней политики.

Особенно развеселило социальные сети объяснение Яременко своих любовных приключений. Он говорит, что специально сфабриковал эту переписку, чтобы проучить журналистов.

Корреспондент.net собрал реакцию на новый секс-скандал в парламенте.

Переписка Яременко

Из снимков в смартфоне нардепа видны два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам ..." и "Loveeto".

В частности, Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете сообщила преимущества: секс, встреча, свидание. Девушка указала, что ее не интересуют отношения. Затем нардеп начал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: ... условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов. Два часа - 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Также Яременко застукали за перепиской в сети для знакомств Tinder.

Объяснение

Яременко утверждает, что намеренно совершил провокацию, а журналисты якобы на нее клюнули.

"После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную переписку", - заявил нардеп.

Правда, позже журналисты показали переписку Яременко в Тиндере еще за сентябрь.

Яременко женат, у него двое детей - дочь и сын.

Реакция

В соцсети украинцы очень активно обсуждают любовные похождения Яременко и его объяснения сложившейся ситуации.

Нардепу уже предложили пройти полиграф по вопросу подлинности переписке. Также звучат предположения, что Яременко просто прощупывал почву для подготовки законопроекта о легализации проституции, или готовил встречу какой-то иностранной делегации, как глава профильного комитета Рады.