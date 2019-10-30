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Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины - Столтенберг

Комментариев: 2
Вернуть Донбасс под украинский контроль поможет проведение реформ и поддержка НАТО, уверен Столтенберг.
Столтенберг в Одессе
Столтенберг в Одессе
twitter.com/DmytroKuleba

Временно оккупированные Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины, уверен генсек  НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он сказал во время выступления в Одесской морской академии в среду, 30 октября, сообщает УП.

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Он с понимание отнесся к нетерпению украинцев, которые хотят видеть прогресс в решении конфликта на Донбассе.

Однако, по его словам, история свидетельствует, что изменения обязательно наступят, даже если сейчас они кажутся невозможными.

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"Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался", - сказал Столтенберг.

Генсек верен, что вернуть Донбасс под украинский контроль поможет проведение реформ и поддержка НАТО.

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"Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы - вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится", - отметил Столтенберг.

Напомним, 30-31 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса.

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, донбасс, Йенс Столтенберг
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Комментариев (2)
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Котофунтик    30.10.2019, 17:33
Оценка:  -5
Котофунтик
А ты обязуешься стать гетеросексуалом))
s-e-r    30.10.2019, 18:21
Оценка:  +2
s-e-r
Школота безмозглая.
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