Как бесплатно получить вакцину от дифтерии – Служба здоровья
Все украинцы, которые подписали декларацию с семейным врачом, имеют право на бесплатную вакцинацию против дифтерии. Об этом Служба здоровья сообщила в Facebook.
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“В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок. Следовательно, каждый пациент, который подал декларацию о выборе врача, может бесплатно вакцинироваться“ – говорится в сообщении.
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Получить вакцину можно в государственных и частных клиниках, а также у врачей ФЛП. Единственное условие для бесплатной вакцинации – наличие договора медицинского учреждения в НСЗУ.
Как сообщалось 21 октября, на Закарпатье зафиксирован случай дифтерии.
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