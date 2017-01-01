Как бесплатно получить вакцину от дифтерии – Служба здоровья

В Национальной службе здоровья напомнили о медицинских услугах, которые предоставляются украинцам бесплатно.

Все украинцы, которые подписали декларацию с семейным врачом, имеют право на бесплатную вакцинацию против дифтерии. Об этом Служба здоровья сообщила в Facebook.

Читай также: Супрун рассказала, что делать при дифтерии

“В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок. Следовательно, каждый пациент, который подал декларацию о выборе врача, может бесплатно вакцинироваться“ – говорится в сообщении.

Календарь вакцинаций Фейсбук

Читай также: В Киеве подтвержден один случай дифтерии

Получить вакцину можно в государственных и частных клиниках, а также у врачей ФЛП. Единственное условие для бесплатной вакцинации – наличие договора медицинского учреждения в НСЗУ.

Как сообщалось 21 октября, на Закарпатье зафиксирован случай дифтерии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram