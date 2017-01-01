Депутат уверяет, что никуда бежать не собирается и намерен защищаться в суде.

Дубневич не против снятия с него депутатской неприкосновенности Фейсбук Ярослава Дубневича

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Народный депутат Украины из депутатской группы “За будущее“ Ярослав Дубневич уверяет, что никуда бежать не собирается и потому не против снятия с него депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина“.

Общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, Дубневич отметил, что проверка Национального агентства по предотвращению коррупции не выявила никаких нарушений в его декларациях. Поэтому он не боится расследований со стороны других правоохранительных органов.

Я готов отвечать... Что касается слухов, что Дубневич сбежит – я сейчас на комитете, завтра буду в Верховной Раде, я такого подарка Сытнику (директор НАБУ - ред.) и другим не дам, я готов в суде доказывать (свою невиновность - ред.), - заявил депутат.

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Также Дубневич заявил, что возможное лишение депутатской неприкосновенности его ничуть не беспокоит:

Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность, - заявил он.

При этом нардеп считает, что уголовное дело против него завели из-за того, что он не поддержал во время парламентских голосований ряд законопроектов и “формулу Штайнмайера“.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. ГПУ подозревает его в ложном декларировании и коррупционных закупках оборудования для “Укрзализныци“.

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