Все страны НАТО осуждают агрессию РФ в Черном море – Столтенберг

Альянс обещает как практическую, так и политическую поддержку Украине в ее противодействии российской агрессии.

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Все страны НАТО осуждают агрессивные действия России в Черном море. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс конференции в Одессе 30 октября.

Все страны альянса осуждают действия России в Черном море, включая захват украинских кораблей. И этой весной мы приняли новые решения, направленные на помощь Украине в укреплении сил и мероприятий сил Военно-морского флота, - сказал Столтенберг.

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Генеральный секретарь подчеркнул, что визит в Украину он осуществляет не один, а вместе с представителями Северо-Атлантического совета, послами 29 стран Альянса, а также представителем Северной Македонии, которая вскоре станет 30 членом Альянса.

Сегодняшний визит является четким сигналом, что НАТО стоит бок о бок с Украиной. Мы поддерживаем ваш суверенитет и территориальную целостность как в практической, так и политической плоскости, - сказал Столтенберг.

Напомним, в Украину с официальным визитом прибыла делегация НАТО. Генсек Альянса Столтенберг завтра выступит в украинском парламенте.

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