В Днепре демонтировали последнего Ленина

Оставшиеся недекомунизованные объекты в городе находятся в таких местах, что самостоятельно активисты не могут их демонтировать.

Барельеф с изображением Ленина заметили на фасаде общежития №7 Днепровской медакадемии iStock/Global Images Ukraine

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В городе Днепр демонтировали последний настенный барельеф с изображением коммунистического лидера Владимира Ленина.

Об этом сообщает "Радио свобода", ссылаясь на слова одного из соавторов инициативы "Стоп совок", занимающейся декоммунизацией объектов, Кирилла Дороленко.

Он рассказал что барельеф с изображением Ленина заметили на фасаде общежития №7 Днепровской медицинской академии. Активисты написали запрос к руководству вуза, и балансодержатель демонтировал объект.

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Активист сетует на то, что оставшиеся недекомунизованные объекты в городе находятся в таких местах, что самостоятельно их демонтировать невозможно, а власть игнорирует их наличие.

Напомним, 21 мая 2015 года в Украине вступили в силу четыре закона о декоммунизации, которые, в частности, запрещают пропаганду советской и нацистской символики.

В феврале 2018 года бывший тогда директором Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине практически завершена.

Как сообщалось 3 апреля, в Николаеве "декоммунизировали" хлеб.

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