ГБР подсчитало проигнорированные Порошенко допросы

Бывшего президента десятки раз вызывали на допрос в Госбюро расследований, 15 раз он не явился.

Бывший президент Петр Порошенко 15 раз не явился на допрос в Госбюро расследований. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба в интервью Радио Свобода.

"Есть 13 производств. Но я хочу уточнить, не против Петра Порошенко. Это уголовные производства, где фигурирует, участником является или, возможно, будет участником экс-президент Петр Порошенко. Эти производства находятся на разных этапах и на разных стадиях. Сложность в расследовании этих уголовных производств заключается в том, что у нас в ГБР отсутствуют собственные оперативные разделы, и поэтому мы во многих своих действиях зависимы от многих правоохранительных органов. Относительно статуса – на этом этапе Петр Порошенко является участником производства, как и много других объектов, а именно он является свидетелем. В этих уголовных процессах он неоднократно вызывался и вызывается как свидетель. 15 раз бывший президент Порошенко не явился на допросы", – сказал Труба.

Он считает, что Порошенко использует свой статус народного депутата, чтобы не являться на допросы.

"Мы не можем применить принудительный привод, но это до января 2020 года. У нас подозрения еще не подготовлены и нет, но в трех уголовных процессах мы идем к этому", – сказал глава ГБР, не уточнив о каком именно производстве идет речь.

Отметим, в последний раз Порошенко не явился на допрос в ГБР 16 октября.

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