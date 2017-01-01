Порошенко проигнорировал 15 допросов в ГБР, пользуясь статусом нардепа

ГБР пока не может принудительно доставить экс-президента на допрос, но с 2020 года такая возможность может появиться.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко проигнорировал уже 15 вызовов на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом рассказал директор ведомства Роман Труба в интервью Радио Свобода.

Глава ГБР сообщил, что в настоящее время Бюро расследует 13 отдельных производств, где так или иначе фигурирует президент Порошенко.

Сложность в расследовании этих уголовных производств заключается в том, что у нас в ГБР отсутствуют собственные оперативные подразделения, и поэтому мы во многих своих действиях зависимы от многих правоохранительных органов, - добавил он.

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По словам Трубы, во всех производствах Порошенко проходит как свидетель. Тем не менее, экс-президент игнорирует допросы, используя свой статус народного депутата.

Мы не можем применить принудительный привод, но это до января 2020 года. У нас подозрения еще не подготовлены, но в трех уголовных производствах мы идем к этому, - рассказал Труба, не уточняя, о каких именно делах идет речь.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко пытается организовать и возглавить протесты. Такое мнение выразил глава ОП Андрей Богдан.

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