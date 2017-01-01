В Днепре снесли последнего Ленина

В городе демонтировали последний настенный барельеф с изображением Владимира Ленина. Но в Днепре еще много недекоммунизированных объектов.

В Днепре демонтировали последний настенный барельеф с изображением Владимира Ленина. Об этом сообщает Радио Свобода.

Кирилл Дороленко - один из соавторов инициативы "Стоп совок", занимающейся декоммунизацией объектов, рассказал что барельеф с изображением Ленина заметили на фасаде общежития №7 Днепровской медицинской академии. Активисты написали запрос к руководству вуза, и балансодержатель демонтировал объект.

Ранее в этом месяце в Днепре на улице Шинной был обнаружен бюст Ленина. Балансодержатель - ГП «ЛУЧ» УТОС - также демонтировал объект самостоятельно после обращения активистов.

Активист сетует на то, что оставшиеся недекомунизованные объекты в городе находятся в таких местах, что самостоятельно их демонтировать невозможно, а власть игнорирует их наличие.

Ранее в Киевской области в рамках декоммунизации демонтировали бюст Жукова.

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