Отравление в Мариуполе: количество госпитализированных возросло

Утром сообщалось о 16 студентах, госпитализированных с отравлением, теперь же в больнице находятся уже 19 студентов.

Отравление в Мариуполе: в больнице уже 19 студентов Корреспондент.net

В больнице в Мариуполе находятся уже 19 студентов Украинской академии лидерства, госпитализированных с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета в среду, 30 октября.

"В инфекционное отделение горбольницы №4 доставлены 19 студентов Украинской академии лидерства с отравлением. Их доставили в Городскую больницу №4 из пансионата, расположенного в Гурзуфе", - говорится в сообщении.

В отделение вызвали дополнительный персонал. Всем студентам УАЛ оказана необходимая медицинская помощь. По сообщению врачей, предварительный диагноз: острый гастроэнтерит легкой степени. Состояние удовлетворительное.

Напомним, что ранее сегодня с диагнозом острый гастроэнтерит в Мариуполе госпитализировали 16 студентов Украинской Академии лидерства.

Также сообщалось, что в Украине с начала года отравились более 600 детей. Премьер Алексей Гончарук дал ряд поручений по организации безопасного питания детей в учебных заведениях.

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