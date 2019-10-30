Заседание комитета ВР по рынку земли снова закончилось скандалом

За отмену предыдущего решения комитета, проведенного не в полном составе, проголосовали только оппозиционные депутаты.

Слуги народа из комитета ВР оставили в силе свое решение по рынку земли Корреспондент.net

Комитет Верховной Рады в среду, 30 октября, повторно рассмотрел законопроекты по рынку земли, оставив в силе рекомендацию принять закон о продаже земли иностранцам с 2024 года. Об этом сообщил глава комитета Николай Сольский, пишет LB.ua.

"Отменить решение может только сам комитет. Есть инициатива поставить сегодня на голосование вопрос о переголосовании этого решения комитета", - отметил он.

Это предложение поддержали только семеро депутатов.

Это вызвало возмущение оппозиционных депутатов, представителей аграрных ассоциаций и гостей заседания, которые начали скандировать: "Позор!". Представители партии Свобода выкрикивали обвинения в адрес Слуг народа: "Вы - крысы!", на что Сольский предложил им "посмотреть в зеркало".

В ходе обсуждения вопроса членк комитета от Батькивщины Вадим Ивченко напомнил, что в итоге консультаций руководителей фракций еще 18 октября была достигнута договоренность "о проведении легитимного заседания и рассмотрения заново всех других 10 альтернативных законопроектов по земле".

"Ведь вы фактически провели заседание комитета без нас и рано утром, где за 20 минут приняли решение о рекомендации принять парламенту законопроект, где предусмотрено право продажи земли иностранцам. Это было тайное заседание комитета, где было принято нелегитимное решение", - подчеркнул Ивченко.

Член комитета от ОПЗЖ Наталья Королевская заявила, что Слуга народа фальсифицировала решение без рассмотрения всех альтернативных законопроектов по земле в нарушение всех норм регламента и теперь "протягивает свой закон".

На заседании также присутствовали представители аграрных ассоциаций, которые в течение часа обращались к руководству комитета с просьбой пересмотреть решение о рекомендации принять в первом чтении законопроект без консультаций с ними и без учета их предложений. Однако, это предложение в итоге не было поддержано.

Ранее Сольский заявлял, что в рекомендованном законопроекте учтены принципиальные требования аграриев и предлагается компромисс по ключевым вопросам.

Как сообщалось, сегодня у стен Рады против открытия рынка земли протестовали тысячи представителей Всеукраинского аграрного совета.

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