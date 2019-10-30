Зеленский не понимает природы конфликта на Донбассе – Сергей Гармаш

Президент находится в парадигме "гражданской войны" и ошибочно ищет пути примирения внутри страны.

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Президент Владимир Зеленский не понимает природу конфликта на Донбассе и находится в ошибочной парадигме “гражданской войны“. Такое мнение высказал президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса и бывший житель Донецка Сергей Гармаш на своей странице в Фейсбук.

По его мнению, риторика Зеленского на тему Донбасса, которая звучала на инвестиционном форуме в Мариуполе, а также его стратегия достижения мира в результате “примирения“ говорят о том, что президент находится в парадигме гражданской войны.

Вот откуда стремление реализовать Минские соглашения, где нет ни одного обязательства России, а заложены только внутриполитические механизмы. Он не понимает природу конфликта, не понимает, что причина – целенаправленные действия России, а гражданская составляющая – это всего лишь следствие, - отмечает эксперт.

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По словам Гармаша, украинцам не нужно “примирение“, поскольку у нас нет конфликта друг с другом.

“Кровных“ сторонников России на Донбассе, не больше чем во всей Украине – около 20%. Остальные просто заложники ситуации или ситуативные жертвы пропаганды. Но они не решают судьбу своего региона, мира или войны в нем, - решает Москва, - подчеркивает Гармаш.

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Эксперт отмечает, что стратегией Украины на Донбассе должно быть освобождение людей, а не примирение. При этом те, кто с оружием в руках воевал против Украины должны либо уехать в Россию, либо осознать свою неправоту и принять реальность.

Тогда на Донбассе наступит мир. Справедливый мир. А если мы начнем вести политику “ни вашим, ни нашим“, пойдем на компромиссы с предателями и агрессором, то это только усилит чувство несправедливости и неудовлетворенности с обеих сторон, создаст взрывоопасную смесь эмоций для новых, теперь уже действительно, гражданских конфликтов, - уверен Гармаш.

Напомним, Зеленский заявил, что Украине нужен консенсус по Донбассу и Крыму. Учесть все точки зрения не удастся, но нужно учесть мнение большинства, уверен президент.

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