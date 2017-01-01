Комитет поддержал снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича

Теперь данное решение должны поддержать депутаты в сессионном зале.

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Регламентный комитет Верховной Рады поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщает Hromadske.

Все 11 членов комитета поддержали представление генпрокурора на предоставление парламентом согласия на привлечение к ответственности и задержание депутата Дубневича. Также комитет дал отдельное согласие на избрание депутату меры пресечения, но это решение поддержали 9 из 11 парламентариев.

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Сам Дубневич присутствовал на заседании комитета, он отрицал все обвинения. В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств достаточно и факт нанесенного ущерба государству является основанием для начала уголовного процесса.

Теперь за снятие неприкосновенности и задержание депутата Дубневича должны проголосовать депутаты в сессионном зале Верховной Рады. Такое решение должны поддержать как минимум 226 народных избранников.

Запись трансляции заседания регламентного комитета:

Напомним, ГПУ внесла в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Его подозревают в ложном декларировании и коррупционных закупках оборудования для “Укрзализныци“.

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