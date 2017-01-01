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Антикоррупционный суд вынес первый приговор

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Суд признал виновной бывшую судью из Днепропетровской области в декларирование недостоверной информации.
ВАКС вынес первый обвинительный приговор
ВАКС вынес первый обвинительный приговор
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Антикоррупционный суд признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в декларирование недостоверной информации. Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ, пишут Українськi Новини.

"Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Он стал обвинительным", - сказано в сообщении..

Согласно решению, судью оштрафовали на 51 тысячу гривен, также ей запрещено занимать государственные должности в течение года. Именно о таком наказании просили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, Высший антикоррупционный суд начал свою работу 5 сентября.

18 сентября Верховная Рада внесла изменения в закон об антикоррупционном суде. Отныне он предусматривается, что подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

 

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Теги: судья, приговор, декларация, декларация о доходах, электронная декларация, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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