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Яременко извинился перед женой и Зеленским за "секс-переписку"

Комментариев: 2
Богдан Яременко констатировал, что не все решения бывают одинаковыми удачными.
Богдан Яременко попросил у всех прощения
Богдан Яременко попросил у всех прощения
Богдан Яременко / Facebook

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Народный депутат от Слуги народа Богдан Яременко извинился за скандал с перепиской в онлайн-сети знакомств перед женой, коллегами по фракции и президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Facebook в среду, 30 октября.

Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей во фракцию и президента, – написал нардеп.

Напомним, вчера журналисты поймали нардепа Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов. Позже выяснилось, что и на следующий день, 30 октября, нардеп Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

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Теги: Яременко, народный депутат, скандал, проститутка, Верховная Рада, Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Alexsy    30.10.2019, 19:59
Оценка:  0
Alexsy
Бля, сколько он за это у. е. получил?
Anvla    30.10.2019, 19:32
Оценка:  +1
Anvla
Цікаво, за таку поведінку європейського депутата мабуть на другий день вже з партії вижинають?
В Україні це норма для депутата головної партії?
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