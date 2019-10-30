Прокуратура отправила повестки всем членам финансового комитета Рады

Их допросят по делу о возможных взятках из-за провала законопроекта о "площадках Яценко".

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила повестки всем членам парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом сообщил председатель САП Назар Холодницкий, пишет РБК-Украина.

По его словам, членов финансового комитета вызывают для дачи показаний. Прокуратура надеется получить от них информацию о возможной коррупции в комитете в связи с провалом законопроекта о “площадках Яценко“.

Действительно, сегодня мною было подписано повестки о вызове всем членам финансового комитета, независимо от фракции. Теперь каждый из них свяжется с прокурором. Телефон там указан в повестке, если не получается со временем, договорится о конкретном времени. Мы готовы пойти навстречу, - заявил Холодницкий.

Напомним, 23 октября САП открыла уголовное дело по изложенным в СМИ фактам о взятках в финансовом комитете Верховной рады. В частности, речь идет о том, что 11 членов парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Из-за подозрений во взяточничестве члены фракции “Слуга народа“ прошли публичную проверку на полиграфе.

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