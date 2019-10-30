Украина Коломойского никому не отдаст – Рябошапка

Поскольку Коломойский является гражданином Украины, его экстрадиция в другие страны невозможна.

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В случае получения от других государств официального запроса на экстрадицию олигарха Игоря Коломойского Украина ответит отказом. Об этом на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

У генпрокурора спросили, как отреагирует Украина, если будут международные поручения об экстрадиции Коломойского, например, в США.

Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит, это Коломойский или любой другой человек, - сказал Рябошапка.

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После того, как журналисты уточнили, что Коломойский имеет несколько паспортов, Рябошапка сказал, что Украина признает его своим гражданином, “независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран“.

Заявление Рябошапки по Коломойскому с 2:44:35:

Напомним, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что не собирается судиться с олигархом Игорем Коломойским. По ее словам, судебные разбирательства с Коломойским для нее всего лишь трата нервов и времени.

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