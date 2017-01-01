Причиной неприятного запаха в Запорожье стала птицефабрика

Птицефабрика и пивзавод стала источником зловоний в трех районах Запорожья, сообщили в экоинспекции.

В ведомстве тут же уточнили, что процесс не влияет на здоровье людей. agronews.ua

В мэрии Запорожья, рассмотрев жалобы жителей трех районов на неприятный запах, создали экстренную комиссию по чрезвычайным ситуациям, члены которой проверили канализационные коллекторы, птицефабрику, расположенную в селе под Запорожьем, и пивзавод. Об этом во время сессии Запорожского городского совета заявил начальник государственной экологической инспекции в Запорожской области Павел Буланович, сообщает Укринформ.

"По результатам проверки было зафиксировано нарушение (птицефабрикой - ред.) экологического законодательства. Мы привлекли руководство к административной ответственности, а также подали иск в суд о временном закрытии предприятия", - сказал главный экоинспектор области.

По его словам, экологи на полях отобрали пробы грунта. Результат будет в течение 7-10 дней.

Ранее сообщалось, что в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха. В столице зафиксировали привышение допустимых концентраций диоксида азота в 5,2 раза, формальдегида в 3,2 раза, и диоксина серы в 3,1 раза по среднесуточным содержанием.

Загрязнение воздуха убивает семь миллионов человек в год - ООН

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