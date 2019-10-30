Министр юстиции обвинил АРМА в рейдерстве

Денис Малюська сообщил, что АРМА занималось рейдерством посредством системы электронных торгов, реализующих арестованное имущество.

Агентство по розыску и менеджменту активов занималось рейдерством посредством системы электронных торгов, реализующих арестованное имущество (СЕТАМ). Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в интервью Украинской правде.

"Там проблемных вопросов очень много, потому что СЕТАМ и сейчас еще полностью не вышла из одной, фактически рейдерской схемы. Эту схему несколько дней назад мы остановили, возможно, не полностью, но в большей ее части", - сказал он.

Он рассказал, что через эту систему реализовывалось арестованное Агентством по розыску и менеджменту активов имущество.

"Есть такое ведомство как АРМА. Законодательство по АРМЕ прописано настолько продумано, что даже если случается какое-то рейдерство, то виновных нет. Более того, все участники даже остановить этот процесс не имеют права, поэтому участники незаконных действий чувствовали себя в безопасности", - отметил глава Минюста.

"Что происходило? Открывается какое-то уголовное производство - не важно какое, в рамках которого прокурор может попросить суд арестовать какое-либо имущество. Ну, например, недвижимость какую - здание, земельный участок. Ее арестовывают, передают в АРМУ. Внешне выглядит, что ничего страшного не произошло", - добавила Малюська.

Министр пояснил, что у АРМА нет полномочий просто хранить имущество. Они должны или передать его в управление, или продать. И они продают.

"Цена, как правило, крайне низка. Она даже рыночная была бы низкой, так как здесь чрезвычайная продажа - здесь арестованное имущество, уголовное производство, собственник против. А там еще и были мастера, которые даже низкую рыночную цену занижали ниже плинтуса", - подчеркнул он.

Министр высказал мнение, что несколько ключевых людей в АРМА будут уволены в ближайшее время. Он не назвал конкретных имен, по его словам, это "ключевые персонажи, которые не были достаточно инициативными, чтобы эта история прекратилась". При этом он предположил, что предыдущие торги могут быть пересмотрены.

В то же время Малюська добавил, что СЕТАМ станет полноценным участником системы ProZorro и будет торговать через нее.

Как сообщалось, в октябре Верховная Рада приняла закон о защите права собственности, основная цель которого - снизить количество рейдерских захватов.

Также Алексей Гончарук рассказал о попытке рейдерского захвата помещения Верховной Рады. Полтора года назад, по словам Гончарука, большое помещение по соседству с центральным офисом Министерства юстиции пытались оформить на неизвестного человека.

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