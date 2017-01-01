Зеленский провел с Меркель телефонный разговор

Состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский провел уже шестой телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"... состоялся уже шестой телефонный разговор между Президентом Владимиром Зеленским и Канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога чем с Германией нет ни с одной другой страной мира", - написал посол.

Он также добавил, что Украина ценит огромную поддержку наших немецких друзей.

Напомним, ОБСЕ 28 октября зафиксировали шесть выстрелов из стрелкового оружия и один взрыв возле участка разведение сил в районе Петровского Донецкой области.

Ранее во вторник стало известно, что в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ, штаб ООС, а также сепаратисты "ЛНР".

Тем временем сегодня в штабе ООС сообщили подробности обстрела в Золотом-4, который произошел еще в понедельник, 28 октября. Также были опубликованы фото с места обстрела.

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