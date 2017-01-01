На Киевщине отбойник проткнул авто, есть жертвы

Чтобы достать тело погибшей понадобилась помощь спасателей. Они использовали гидравлический инструмент.

В Киевской области на трассе M-07 Киев – Ковель произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Nissan Juke. Погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает региональное управление ГСЧС.

Авария случилась на 76 километре трассы вблизи села Песковка. На месте спасатели установили, что водитель Nissan не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в отбойник. От удара металлическое ограждение проткнуло машину насквозь.

В результате аварии погибла пассажирка 1969 года рождения. Еще два человека пострадали и были госпитализированы в больницу.

Чтобы достать тело погибшей понадобилась помощь спасателей. Они вырезали женщину с помощью гидравлическим инструментом, а после этого сняли Nissan с отбойника.

Детали аварии выясняются.

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Ранее в среду стало известно, что на Волыни три человека погибли в ДТП. Водитель ВАЗ-2109 не уступил дорогу грузовику Scania, который ехал по главной дороге в направлении города Червоноград.

Также сообщалось, что в Днепре столкнулись четыре автомобиля. В этой аварии погиб полицейский.

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