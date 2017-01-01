Групповое изнасилование девочек в Одессе: арестован один подозреваемый

Мера пресечения в виде 60 суток содержания в СИЗО без права внесения залога избрана уроженцу села Майорское Захарьевского района Одесской области.

В Одессе арестован один из мужчин, причастный к групповому изнасилованию двух несовершеннолетних жительниц города Беляевка. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы.

Мера пресечения в виде 60 суток содержания в СИЗО без права внесения залога избрана уроженцу села Майорское Захарьевского района Одесской области.

Как следует из документа, 5 августа текущего года один из подозреваемых познакомился в Instagram с несовершеннолетней, с которой в дальнейшем поддерживал дружеские отношения с помощью смс-переписки и видеообщения.

В дальнейшем, 17 октября, примерно в 22:30, он вместе с несколькими знакомыми приехал на автомобиле ВАЗ-2101 в Беляевку, где встретил вышеназванную девочку и ее подругу.

Мужчины предложили несовершеннолетним поехать в Одессу, на что последние дали свое согласие. Вместе они приехали в один из домов Киевского района Одессы, где было еще четверо мужчин. Все вышеуказанные лица, в том числе несовершеннолетние, с полуночи 17 октября до 2:00 следующего дня, 18 октября, общались в кухне.

В 2:00 одной из девочек стало плохо и ее отвели в спальню, где оставили одну на кровати. Пока остальные были на кухне, в том числе ее подруга, кто-то из вышеуказанных мужчин зашел в спальню и пытался изнасиловать девочку, которая проснулась и начала кричать.

После этого в комнату вбежали другие и уроженец Майорского, ударив девочку по лицу, изнасиловал ее. Потом по очереди в спальню заходили еще трое мужчин.

Заслушав мнения сторон, суд арестовал подозреваемого, который был задержан полицией вечером 24 октября.

Напомним, в Одессе 10 мужчин изнасиловали двух девочек. Две жительницы города Беляевка в возрасте 15-ти и 17-ти лет в соцсетях познакомились с мужчиной, который отвез их в Одессу. Там их в частном доме изнасиловали 10 человек.

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