Названы темы разговора Зеленского с Меркель

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Меркель поприветствовала разведение сил в Золотом и высказала позицию по газовых переговорах.
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате, сообщила прес-служба Офиса президента вечером 30 октября.
 
"Лидеры государств обсудили подготовку к встрече в нормандском формате. Президент Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны", - говорится в сообщении.
 
Меркель также выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поприветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского – по истечении семи дней тишины.
 
Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина – ЕС – РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе. Собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

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Теги: Меркель, переговоры, Владимир Зеленский, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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