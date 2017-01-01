Названы темы разговора Зеленского с Меркель
Меркель поприветствовала разведение сил в Золотом и высказала позицию по газовых переговорах.
Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате, сообщила прес-служба Офиса президента вечером 30 октября.
"Лидеры государств обсудили подготовку к встрече в нормандском формате. Президент Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны", - говорится в сообщении.
Меркель также выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поприветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского – по истечении семи дней тишины.
Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина – ЕС – РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе. Собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.
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