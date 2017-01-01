Итоги 30 октября: Секс-скандал в ВР, забастовка Израиля

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Слуге народа произошел секс-скандал; Израиль закрыл дипмиссии по всему миру. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Дания разрешила России проложить Северный поток-2

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку российского газопровода Северный поток-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. По оценке агентства, именно этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

Депутат партии Зеленского угодил в секс-скандал

Журналисты поймали депутата от партии Слуга народа Богдана Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов. Позже выяснилось, что на днях Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

Депутат извинился за скандал с перепиской перед женой, коллегами по фракции и президентом Владимиром Зеленским.

Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

По его словам, Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. В НАТО их предложения отвергли.

Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса

Президент Владимир Зеленский в ходе Форума единства в Мариуполе назвал три этапа на пути к миру на Донбассе.

“Первый этап - это завершение горячей стадии и прекращение огня. Второй неотъемлемый этап - примирение людей, поиск консенсуса. И третий - безопасная реинтеграция не на бумаге, а реальная “, - сказал глава государства.

Посольство Израиля закрыло дипмиссию в Украине

Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине из-за решения израильского Министерства финансов. В связи с решением ведомства о нарушении договоренностей, согласованных и подписанных 21 июля 2019 года, дипломатическая миссия в Украине прекращает свою работу.

Дипломатические представительства не будут предоставлять консульские услуги, а также ни один гражданин не будет иметь права въехать на территорию посольства или консульства.

Высший антикоррупционный суд Украины вынес первый приговор

Антикоррупционный суд признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунся виновной в декларировании недостоверной информации. Согласно решению, судью оштрафовали на 51 тысячу гривен, также ей запрещено занимать государственные должности в течение года.

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